Русская весна
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Русская весна

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«Могут не рассчитаться»: у США выбили почву из-под ног

«Могут не рассчитаться»: у США выбили почву из-под ног

Высший суверенный кредитный рейтинг сохранялся десятилетиями, но непомерный долг и огромная дыра в бюджете сделали свое дело: американцев лишили этого почетного статуса.

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Комментарии
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Eduard
Какая платежеспособность США и Европа воруют чужие деньги,холото,золото на свинец подменивают!
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9 час.
Eduard
Удивительно мир хранит деньги в США! Самим деньги лпшниерешили Америку мигрантскую накормить? Во логика!
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9 час.
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