«Едут уже с паспортами и квартирами»: киргизы-мигранты наводнили Петербург и Москву — рост в четыре раза за 10 лет

Число мигрантов из Киргизии резко выросла в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах РФ. Местные жители рассказывают, что киргизские переселенцы приезжают уже на все готовое.
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Свежие комментарии
- "Покажите народу ...
- Цена восемнадцати...
- "Покажите народу ...
Очередной поток вранья.
Запретить въезд мигрантам в большие города!!! Пусть едут в деревни!!!
Идёт полное замещение русского народа!
А на фронт их посылать сразу же по приезду? Или у военкомата нет информации о новых гражданах среднеазиатской внешности? Нет порядка в нашей стране и что интересно, ведь всё всем известно,но меры не принимаются. Что это,если не вредительство.