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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даже не знаю, что ответить». Ник Нерс был озадачен уколом от отчисленного из «Сиксерс» Пола Рида

Центровой был отчислен летом после четырех лет в команде. «Они думали, что проблема во мне», – посмеялся баскетболист в соцсетях над борющейся за высокое место на драфте командой.

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