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Царьград

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В Ростове водитель сбил подростка на «зебре» и скрылся

В Ростове водитель сбил подростка на «зебре» и скрылся

В Ростове на проспекте Космонавтов водитель «Лады Приоры» сбил 14-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу с самокатом в руках.

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