Театр Комиссаржевской отменил еще четыре спектакля из-за пожара на сцене. 🔹Будут отменены все постановки по 13 июля включительно.
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Театр Комиссаржевской отменил еще четыре спектакля из-за пожара на сцене. 🔹Будут отменены все постановки по 13 июля включительно.