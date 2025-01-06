Православные верующие встретят Рождество Христово

Один из главных православных христианских праздников отмечают 7 января.фото: Сандурская Софья /Агентство «Москва»Во вторник 7 января Русская православная церковь (РПЦ) и ее прихожане отметят Рождество Христово.
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