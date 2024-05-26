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Закон, порядок, государство

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В ЦВКГ им. А.А. Вишневского сообщили об уникальной операции по извлечению натовской пули из сердца

В ЦВКГ им. А.А. Вишневского сообщили об уникальной операции по извлечению натовской пули из сердца

Об этом в ходе своего доклада на научно-практической конференции «Боевая травма-2024», завершившейся в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им.

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