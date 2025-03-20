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Царьград

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Автоэксперт рассказал, почему опасно заниматься самогоном автомобиля

Автоэксперт рассказал, почему опасно заниматься самогоном автомобиля

Гораздо проще и спокойнее приобрести машину у дилера.Максим Ракитин, главный редактор автомобильного журнала Quto, называет приобретение авто через серые схемы одним из самых проблемных вариантов покупки.

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