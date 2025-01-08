КОМАНДИР ШТУРМОВ ГАЙДУК ПРО МИГРАНТОВ

Захар Прилепин Мой товарищ и соратник – Евгений Гайдук Николаев своими словами предельно ясно расписал ситуацию в сфере миграции и необходимость создания сети «союзных государств на жёсткой сцепке», о которой я твержу уже не первый год.
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