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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пэр четвертый раз в сезоне вышел в финал «Челленджера»

Бывшая 18-я ракетка мира Бенуа Пэр вышел в финал «Челленджера» в португальской Мае. По ходу турнира он победил №574 Дуарте Вале, №414 Хайме Фарию, №159 Элиаса Имера и №286 Максима Жанвье.

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