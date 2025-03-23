Что делать, если ребенок ударился головой?

Как понять, что у ребенка – травма головы, если видимых повреждений нет? В каких случаях нужно срочно обращаться к врачу и какие обследования проходить? Олеся Бутузова Врач-педиатр Ударившись головой, ребенок может получить закрытое или открытое повреждение.
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