Что делать, если ребенок ударился головой?

Как понять, что у ребенка – травма головы, если видимых повреждений нет? В каких случаях нужно срочно обращаться к врачу и какие обследования проходить? Олеся Бутузова Врач-педиатр Ударившись головой, ребенок может получить закрытое или открытое повреждение.