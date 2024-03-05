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Закон, порядок, государство

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Оперативниками установлен подозреваемый в серии краж из организации в Якутии

В ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился житель г. Нерюнгри, который сообщил, что у него похитили мобильный телефон и наушники общей стоимостью 51 000 рублей.

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