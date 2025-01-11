Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Дураку ясно, что продолжение бойни на Украине в интересах Запада. Он не несет никакого ущерба, а на Россию давит серь...Рамштайн продолжа...
  • Михалыч
    Нет ИДЕИ, значит нет идеологии и нет инструмента, который смог бы удвоить наши усилия. Конечно для идеи нужна разрабо...Зеленский объявил...
  • Семен Демин
    Наши власти наверняка помогут США. А как иначе, ведь, там живут любимые чада наших олигархов и чиновников. У пенсионе...«Спасибо за огнен...

"Россия не такая ..." Люсинэ Аветян

"Россия не такая ..." Люсинэ Аветян

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Интересный вчера перепост на Фэйсбуке попался.Уважаемый мной человек перепостил чью-то эпистолу (без указания автора), суть которой сводилась к тому, что России следовало бы помочь американским пожарным погасить пожары в Лос-Анжелесе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВП
Валентина Попкова
Умница,Люсинэ.
Ответить
16 час.
Владимир Карпов
Хватит уже России быть дойной коровой для всех неблагодарных !!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх