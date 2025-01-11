"Россия не такая ..." Люсинэ Аветян

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Интересный вчера перепост на Фэйсбуке попался.Уважаемый мной человек перепостил чью-то эпистолу (без указания автора), суть которой сводилась к тому, что России следовало бы помочь американским пожарным погасить пожары в Лос-Анжелесе.