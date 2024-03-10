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А когда-то верили, что они мощные балтийские тигры. Литва, Латвия и Эстония оказались насколько слабы, что пора просить Россию о помощи

А когда-то верили, что они мощные балтийские тигры. Литва, Латвия и Эстония оказались насколько слабы, что пора просить Россию о помощи

 Вчера 2,2K прочитали Наверняка, дотошные аналитики одного из крупных западных банков, опубликовав свой подробный отчет, в котором утверждали, что Эстония будет единственной из трех стран, некогда гордо именовавшихся балтийскими тиграми, что продолжит переживать экономический спад, а ВВП Литвы и Латвии продемонстрируют рост в размере 1,5-2%, были слишком оптимистичны.

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