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Ужесточение миграционных законов в России: что изменится для мигрантов с ноября 2024 года

Ужесточение миграционных законов в России: что изменится для мигрантов с ноября 2024 года

Ужесточение миграционных законов в России: что изменится для мигрантов с ноября 2024 года Ольга ВайленкоВ России в ноябре 2024 года вступают в силу два новых закона, направленных на ужесточение миграционного контроля.

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