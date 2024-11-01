Ужесточение миграционных законов в России: что изменится для мигрантов с ноября 2024 года Ольга ВайленкоВ России в ноябре 2024 года вступают в силу два новых закона, направленных на ужесточение миграционного контроля.
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