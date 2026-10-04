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Вечерний Новосибирск

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Спасатели МАСС вырезали водителя ВАЗа из разбитого авто на Чистякова

Спасатели МАСС вырезали водителя ВАЗа из разбитого авто на Чистякова

Авария случилась возле дома № 12 по улице Чистякова в темное время суток. От мощного встречного удара переднюю часть ВАЗ-2114 буквально смяло, в результате чего молодой автомобилист 2001 года рождения оказался заблокирован в искореженном салоне.

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