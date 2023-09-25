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Константинов: Жителям Крыма потребуют компенсацию от Украины за водную блокаду

Константинов: Жителям Крыма потребуют компенсацию от Украины за водную блокаду

Глава парламента Крыма Владимир Константинов выступил с заявлением о том, что власти в судебном порядке направят Украине требование о признании права граждан полуострова на компенсацию морального вреда, полученного в результате водной блокады.

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