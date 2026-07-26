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Парламентская газета

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МИД: Россия будет добиваться выдачи экс-прокурора МУС Хана

МИД: Россия будет добиваться выдачи экс-прокурора МУС Хана

Россия намерена добиваться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой.

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