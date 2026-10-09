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Вести Севастополь

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Правительство Севастополя опровергло информацию о задержании главы «Севастопольгаза»

Правительство Севастополя опровергло информацию о задержании главы «Севастопольгаза»

Правительство Севастополя назвало недостоверными появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы задержании генерального директора ГУП «Севастопольгаз» Александра Подтуркина.

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