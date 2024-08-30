Очередная обзорная экскурсия от противника, показывающая уничтоженную 155-мм САУ M109A3GN ВСУ поставленную из Норвегии.
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Очередная обзорная экскурсия от противника, показывающая уничтоженную 155-мм САУ M109A3GN ВСУ поставленную из Норвегии.
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