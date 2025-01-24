ЦБ Турции снизил ставку второй раз подряд — до 45%

Страна более трех лет живет при заоблачной инфляции, но регулятор говорит о свете в конце тоннеля. Есть ли надежды на выздоровление турецкой экономики?Экономический кризис в Турции начался в конце 2010-х годов, когда инфляция впервые выскочила за 20%.