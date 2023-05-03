В 33-м туре Серии А «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1) благодаря голу Жуниора Мессиаса на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.
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