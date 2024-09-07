Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 комичных и жизненных переписок в мессенджерах

15 комичных и жизненных переписок в мессенджерах

Собеседники с чувством юмора - гарантия того, что наши переписки никогда не будут скучными. От забавных обсуждений с друзьями до общения с родственниками - в беседах может быть много неожиданного и смешного, согласитесь? Эта подборка с смс-фрагментами тоже полна сюрпризов: 1.

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