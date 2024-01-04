В Китае заработала крупнейшая в мире сверхвысотная ветроэлектростанция

Крупнейшая в мире ветроэлектростанция /ВЭС/ с общей установленной мощностью 100 мВт, расположенная на средней высоте 4650 метров над уровнем моря, начала свою работу в Сицзанском автономном районе на Юго-Западе Китая.
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