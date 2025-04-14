Алексей Живов. Почему не будет мира

Наоборот, чем больше мразей закопаем, тем Победа будет ближе!

ХА

Харченко Александр

Закапывать придётся пол мира, они как гидра, одну голову срубишь, две вылезают, пока по Европе чём-то тяжёлым не еб, они не остановятся