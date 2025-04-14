Переговоры о мире на Украине уперлись в интересы сторон конфликта. Россия готова выйти из войны только вместе с четырьмя новыми регионами.
Алексей Живов. Почему не будет мира
Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Наоборот, чем больше мразей закопаем, тем Победа будет ближе!
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1 д.
Eduard
Точно!Эти подлецы с 1 метра будут бомбить.
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20 час.
ХА
Харченко Александр
Закапывать придётся пол мира, они как гидра, одну голову срубишь, две вылезают, пока по Европе чём-то тяжёлым не еб, они не остановятся
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12 час.
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