Переговоры «Баварии» и Эрнандеса по контракту – на финишной прямой. Клуб также хочет продлить договор с Дэвисом и готовит предложение Мусиале

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«Бавария» планирует продлить контракты с Люкой Эрнандесом и Альфонсо Дэвисом. Как сообщает Bild, мюнхенский клуб хочет подписать новое соглашение с канадским защитником в ближайшее время.