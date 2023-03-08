Переговоры «Баварии» и Эрнандеса по контракту – на финишной прямой. Клуб также хочет продлить договор с Дэвисом и готовит предложение Мусиале

«Бавария» планирует продлить контракты с Люкой Эрнандесом и Альфонсо Дэвисом. Как сообщает Bild, мюнхенский клуб хочет подписать новое соглашение с канадским защитником в ближайшее время.
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