Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Переговоры «Баварии» и Эрнандеса по контракту – на финишной прямой. Клуб также хочет продлить договор с Дэвисом и готовит предложение Мусиале

«Бавария» планирует продлить контракты с Люкой Эрнандесом и Альфонсо Дэвисом. Как сообщает Bild, мюнхенский клуб хочет подписать новое соглашение с канадским защитником в ближайшее время.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх