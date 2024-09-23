Хирург Умнов рассказал, какая пища повышает риск рака пищевода в восемь раз

Постоянное употребление пищи или напитков температурой выше 70 градусов Цельсия увеличивает риск развития рака пищевода в восемь раз, а гортани - в два раза, рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.