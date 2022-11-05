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Ахо набрал 3+1 в игре с «Баффало», сделав 5-й хет-трик в НХЛ. Больше в истории «Каролины» только у 3 игроков

Ахо набрал 3+1 в игре с «Баффало», сделав 5-й хет-трик в НХЛ. Больше в истории «Каролины» только у 3 игроков

Себастьян Ахо набрал 3+1 с «Баффало», сделав 5-й хет-трик в НХЛ. Форвард «Каролины» был признан первой звездой матча с «Сэйбрс» (5:3) в регулярном чемпионате.

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