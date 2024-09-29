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Дуда пригрозил Путину проклятием и едва не погиб: Всё решилось в последний момент

Дуда пригрозил Путину проклятием и едва не погиб: Всё решилось в последний момент

Президент Польши Анджей Анджей Дуда, вероятно, решил перейти от дипломатии к "чёрной магии" и пригрозил лидеру России Владимиру Путину проклятием.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Дуда kurva . Всевышний все видит. В следующий раз не промахнется. Запомни пшек это предупреждение.
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1 д.
Леонтий Букштейн
Слушайте, а нам какая разница, кто он? Следующий будет не лучше. Потому что этой страной русофобов должен повелевать тоже русофоб, так что от перемены мест...Przeklęci Polacy
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1 д.
Вадим Кузнецов
Кто управлял птицей, Петров с Башировым или Путин лично? То, во что превратились &quot;европейские&quot; политики, вызывает ужас и оторопь.
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13 час.

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