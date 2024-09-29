Дуда kurva . Всевышний все видит. В следующий раз не промахнется. Запомни пшек это предупреждение.

Леонтий Букштейн

Слушайте, а нам какая разница, кто он? Следующий будет не лучше. Потому что этой страной русофобов должен повелевать тоже русофоб, так что от перемены мест...Przeklęci Polacy