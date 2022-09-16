США определились с составом нового пакета военной помощи для Украины

Соединенные Штаты определились с составом очередного пакета военной помощи Украине. Вашингтон отправляет оружие и боеприпасы Киеву почти безостановочно, оставаясь в последнее время фактически единственным спонсором режима Зеленского, осуществляющим военные поставки.
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