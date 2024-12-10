На Алтае за рождение третьего ребенка будут выплачивать дополнительно 300 тыс. рублей

Ребенок должен родиться с 1 января 2025 года В Алтайском крае за рождение третьего ребенка или последующих детей будут выплачивать 300 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости.
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