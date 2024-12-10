Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • михаил некрасов
    А как же иначе. УГРОЗА НАД РОССИЕЙ С КАЖДЫМ ДНЁМ УВЕЛИЧИВАЕТЬСЯ И УЖЕ НАЧАЛОСЬ ЯДЕРНЫЕ ПОПЫТКИ обрушить нп РОССИИ со ...В Кремле рассказа...
  • Лидия Санникова
    Создают, намеренно, хаос в российских школах...Правительство РФ ...
  • Леонид
    Поздновато придумали. У нас, в Татарстане такие фокусы за собственников уже делали люди из администрации. Даже новое ...За подделку решен...

На Алтае за рождение третьего ребенка будут выплачивать дополнительно 300 тыс. рублей

На Алтае за рождение третьего ребенка будут выплачивать дополнительно 300 тыс. рублей

Ребенок должен родиться с 1 января 2025 года В Алтайском крае за рождение третьего ребенка или последующих детей будут выплачивать 300 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх