БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Преждевременная шведская гордость – крупнейший в мире электросамолет X1 поднялся в воздух

Преждевременная шведская гордость – крупнейший в мире электросамолет X1 поднялся в воздух

Самолет на 200 км В гражданском авиастроении давно не было значимых новостных поводов. Кажется, отрасль уже устоялась и занимаются в авиации исключительно доводкой проверенных решений, да невыразительными опытами с гиперзвуковыми аппаратами.

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