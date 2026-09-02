Исполнилось 100 лет со дня рождения Евгения Леонова

Ровно 100 лет назад родился замечательный артист театра и кино Евгений Леонов. «Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо», «Кин-дза-дза» — эти и многие другие картины с его участием любят и смотрят уже несколько поколений.
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