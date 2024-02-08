Аналитики ждут ослабления рубля: курс валют на 8 февраля «в тон» прогнозам Евгения КомароваБанк России заметно изменил прогнозы в последнем макроэкономическом обзоре.
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