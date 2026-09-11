В Александровском районе в ДТП погибла женщина

Столкновение произошло на 119-м км автодороги «Колокша — Кольчугино — Александров — В. Дворики», женщина-водитель Nissan выехала на встречную полосу.
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