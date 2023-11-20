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Леброн Джеймс о принципиальном настрое на игру с «Рокетс»: «Иногда надо напоминать им, что к чему»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Хьюстоном» (105:104) заявил, что у него был настрой доказать критикам их неправоту.

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