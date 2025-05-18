Преемник Kia Ceed сохранит «механику» и получит малолитражный мотор

Французское издание L`argus поделилось информацией о пятидверке следующего поколения. По данным инсайдеров, на смену Kia Ceed придёт «клон» заокеанского K4 с пересмотренной гаммой силовых агрегатов и ставкой на гибридные системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии