В Новосибирске осенью приступят к ремонту семи дорог и шести дворов

В Новосибирске ищут подрядчика, который осенью отремонтирует дороги на улицах Танкистов, Зорге, Зеркальной, Бурлинском переезде, а также приведёт в порядок автомобильные проезды к парку культуры и отдыха "Заельцовский" и центру "Сибирь-Хоккайдо".