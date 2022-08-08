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В Новосибирске осенью приступят к ремонту семи дорог и шести дворов

В Новосибирске осенью приступят к ремонту семи дорог и шести дворов

В Новосибирске ищут подрядчика, который осенью отремонтирует дороги на улицах Танкистов, Зорге, Зеркальной, Бурлинском переезде, а также приведёт в порядок автомобильные проезды к парку культуры и отдыха "Заельцовский" и центру "Сибирь-Хоккайдо".

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