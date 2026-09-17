Дети, а после и их родители устроили драку в школе во Владивостоке

Дети устроили драку в здании школы во Владивостоке, а после подрались и их родители, пришедшие выяснять отношения, сообщает УМВД по Приморскому краю.
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