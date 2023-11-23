Россияне рассказали, ссорятся ли с коллегами из-за графика отпусков

Каждый третий россиянин заявил о конфликтах на работе из-за отпусков. Чаще всего спорные ситуации, вызванные выбором дат, разрешаются сотрудниками самостоятельно без привлечения руководства или кадровиков.
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