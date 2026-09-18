Лидер думской фракции единороссов Васильев проголосовал на выборах депутатов ГД

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент ТАСС.
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