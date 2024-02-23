«iDeaWay»
ГлавнаяСаморазвитиеТехнологииДомЗдоровье и красотаХоббиЕдаЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

5 подписчиков

7 ключевых принципов личности, способствующих повышению производительности на работе

7 ключевых принципов личности, способствующих повышению производительности на работе

У них нет учёной степени в области коммуникации с людьмиОбычно успешность на работе измеряется количеством отправленных электронных писем, написанных документов, сделанных телефонных звонков или выполненных задач в списке дел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору