Татарстан примет Игры кочевников в 2028: проект представлен в Казани

В Казани презентовали проект "Татарстан - столица Игр кочевников - 2028". Вице-премьер Лейла Фазлеева и министр спорта Владимир Леонов рассказали о планах проведения масштабного спортивного события, подчеркнув его культурное значение для республики.
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