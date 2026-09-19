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Царьград

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Татарстан примет Игры кочевников в 2028: проект представлен в Казани

Татарстан примет Игры кочевников в 2028: проект представлен в Казани

В Казани презентовали проект "Татарстан - столица Игр кочевников - 2028". Вице-премьер Лейла Фазлеева и министр спорта Владимир Леонов рассказали о планах проведения масштабного спортивного события, подчеркнув его культурное значение для республики.

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