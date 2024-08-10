У бактерий обнаружили свободные гены

Ученые Колумбийского университета обнаружили, что бактерии способны создавать свободно перемещающиеся и недолговечные гены, что ставит под сомнение традиционное представление о том, что генетическая информация хранится исключительно в хромосомах.
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