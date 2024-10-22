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Житель Судака вернул долг в 3,3 млн рублей после того, как арестовали его машину

Житель Судака вернул долг в 3,3 млн рублей после того, как арестовали его машину

Житель Судака вернул долг в 3,3 млн рублей после того, как его автомобиль арестовали и выставили на торги.

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