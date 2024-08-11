Глава Курской области провел встречу с замминистра обороны РФ

Оперативная ситуация в приграничных районах Курской области и меры по противодействию украинским боевикам стали темой встречи с замминистра обороны РФ Андреем Булыгой, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, 11 августа в Telegram-канале.
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