Суд продлил на два месяца арест журналиста WSJ Гершковича

Решением Лефортовского суда Москвы срок нахождения под стражей американского корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, продлен на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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