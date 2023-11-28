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Суд продлил на два месяца арест журналиста WSJ Гершковича

Суд продлил на два месяца арест журналиста WSJ Гершковича

Решением Лефортовского суда Москвы срок нахождения под стражей американского корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, продлен на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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