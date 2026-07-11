Китай создал «черный ящик» для ядерных космолетов

В КНР придумали космическую «капсулу выживания» для аппаратов с ядерной энергиейКитайские исследователи разработали концепцию специального защищенного «черного ящика» для космических аппаратов с ядерными энергетическими установками.
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