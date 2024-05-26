В Пензенской области почти 3 тысячи человек улучшили жилищные условия

С 2019 года в Пензенской области 2 979 человек переехали из аварийных домов. Пресс-служба регионального министерства ЖКХ и ГЗН сообщила, что переселение стало возможным благодаря программе расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.