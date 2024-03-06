Экс-генсек НАТО обвинил Макрона и Шольца в позорно низкой поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО (2009−2014) Андерс Фог Расмуссен в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ) упрекнул канцлера Германии Олафа Шольца в «нерешительности» в оказании военной поддержки Киеву.
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